В Красноярске за организацию казино будут судить 11 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за проведение и организацию азартных игр, а также за создание преступного сообщества, перед судом предстанут 11 фигурантов в возрасте от 30 до 41 года. Об этом сообщает пресс-служба СК по краю

В следкоме передают, что сообщество действовало в Красноярске и Канске в течение семи лет – с 2013 по 2020 годы. Они организовывали и проводили азартные игры с использование игорного оборудования, замаскированного под платежные терминалы.

- В период преступной деятельности обвиняемыми в результате преступной деятельности получен доход в размере около 35,5 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.