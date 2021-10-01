За последнюю неделю в Красноярске отловили и стерилизовали 49 бездомных собак

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В Красноярске за последнюю неделю отловили и стерилизовали 49 бездомных собак, общее количество жалоб на животных снизилось на 39%. Как сообщают в администрации краевой столицы, снизить динамику обращений удалось за счёт сокращения популяции уличных животных.

Всего за период с января по сентябрь прошлого года от горожан поступило 5179 жалоб, а в этом году за тот же период – 3172 жалобы. Стерилизованные собаки занимают территорию, но не размножаются, что способствует постепенному уменьшению их количества.

На сегодняшний день отловом, транспортировкой, обслуживанием и передержкой и другой работой занимаются по муниципальным контрактам два подрядчика – зоозащитники из организации «Бездомный пес» и ООО «Сибирь».