Велосипедист, сбитый микроавтобусом «Фиат» на трассе Канск-Красноярск, серьезно пострадал

Фото: ЧП Канск

Серьезное ДТП с велосипедистом и микроавтобусом «Фиат» произошло 29 сентября на трассе P-250. Корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в ГИБДД, что авария случилась на 991 километре автодороги в 11:50.

63-летний водитель микроавтобуса «Фиат» решил обогнать в разрешенном месте ехавшую впереди машину и выехал на встречную полосу. В это время, в противоположном направлении, на той самой полосе ехал 40-летний велосипедист. Столкновение было серьезным – водителя велосипеда увезли на скорой помощи, мужчине потребовалась срочная госпитализация.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, им предстоит найти виновника столкновения. Ведь в том месте не должно было быть велосипедиста, но и водитель «Фиата» не убедился в безопасности предстоящего маневра. Расследование продолжается.