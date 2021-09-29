В Красноярске назначили нового руководителя антимонопольной службы. Фото: пресс-служба УФАС

В Красноярском крае назначили нового руководителя антимонопольной службы. Им стал Александр Годованюк. К сожалению, этому назначению предшествовали печальные события – бывший глава краевого УФАС Валерий Захаров, который руководил управлением с 1998 года, в конце июля текущего года скончался после продолжительной болезни в возрасте 60 лет.

Встал вопрос, кому же доверить его пост. Кандидатура и.о. Олега Харченко, видимо, не была согласована. Поэтому его заменили на Александра Годованюка. Причем, обратите внимание, для этого его отозвали из Новосибирска. Поясним: ранее, с2009 года, Годованюк уже работал в красноярском управлении ведомства, в 2018 году стал начальником контрольного отдела. А в марте 2021 года ему доверили руководство Новосибирского УФАС России. Получается, сейчас он вернулся на родину.