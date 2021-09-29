Пятеро жителей Железногорска потеряли деньги в попытке заработать Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассивный доход – мечта многих. Это когда ничего не делаешь, а деньги на счет сами набегают. Правда, о том, что это целая система, которая требует финансовых знаний и навыков аналитики, простые граждане не задумываются. Зато мошенники часто пользуются этим.

Один из таких предприимчивых из хакасского города Саяногорска обманул пятерых жителей Железногорска. Сначала разместил в соцсетях объявление о быстрых заработках. Тем, кто на него откликнулся, молодой человек предлагал сделать первоначальное вложение – 500 рублей. А вскоре возвращал 1000 рублей. Затем, убедившись, что «клиенты» попались на удочку, предлагал инвестировать уже 10 тысяч.

И после этого пропадал: блокировал доступ к своему аккаунту. Он думал, что его не найдут, ведь имя на аккаунте было вымышленным, а счет в банке он открыл по паспорту знакомого, ведущего, как это называется, «асоциальный образ жизни». Каково же было его удивление, когда на пороге его квартиры появились красноярские полицейские. В настоящее время 27-летний подозреваемый находится под стражей, свою вину по пяти эпизодам он признал. Однако полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям.