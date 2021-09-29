В Красноярске иностранцев начали прививать от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начали прививать от коронавируса иностранных граждан. Об этом сообщает министерство здравоохранения края. Более 2 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставлены в Центр миграционных услуг, он расположен на улице Тельмана, 22. Там оборудован специальный медицинский кабинет, установлены холодильники для хранения вакцины. Ставить прививки и проводить осмотр перед процедурой будут врачи Краевого центра СПИД.

В отличие от граждан России, для которых вакцинация проводится бесплатно, иностранцам придется за нее заплатить. Стоимость – 2 тысячи рублей. Заранее записываться на прививку не нужно, вызывать в кабинет будут в порядке живой очереди. Также платно прививку иностранцам можно будет поставить в частных клинках города – «Бионике» и медцентре «Диалог». По итогам выдадут прививочный сертификат, а данные занесут в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.