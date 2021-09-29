В Красноярске бойцы Росгвардии на вертолетах проверяют добытчиков золота в тайге. Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярском крае усилен контроль над работой золотодобывающих предприятий. Масштабные проверки проводятся с участием представителей прокуратуры, минэкологии, бойцов Росгвардии и с применением авиации, сообщает пресс-служба правительства края.

Такие меры принимаются по поручению губернатора Александра Усса. В минувшей авиарейде по территории центральной группы районов принял участие министр экологии края Павел Борзых. Далеко лететь не пришлось: в Сухобузимском районе обнаружили, что в реку Кузееву сливаются стоки из открытых отстойников. Причем поймали буквально «за руку». Специалисты взяли пробы воды, чтобы рассчитать степень загрязнения и размер ущерба.

- Мы сейчас подходим иначе к работе золотодобывающих компаний: не ограничиваемся только штрафами в рамках административного кодекса. Следующий шаг на ужесточение – это расчет ущерба и предъявление его компаниям-нарушителям. В случае же неоднократного несоблюдения природоохранного законодательства, – приостановка деятельности на сутки, на 90 суток и вплоть до крайней меры – отзыва лицензии и прекращение работы этого предприятия на территории Красноярского края. Недобросовестные золотодобывающие компании должны научиться работать в регионе по новым правилам, варварское загрязнение природы больше недопустимо, - сообщил Павел Борзых.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что с начала года обследовано уже 150 водных объектов, где работают золотодобывающие предприятия. Выявили 28 компаний-нарушителей. Им занимается природоохранная прокуратура.