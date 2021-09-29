В Красноярске отключили холодную воду в двух районах Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске сегодня, 29 сентября, без холодной воды остались жители многоэтажек в двух районах – Советском и Октябрьском. Связано это с тем, что к городской сети водоснабжения подключаются новые объекты – жилые новостройки. Время отключения – с 10 до 18 часов, за это время специалисты намерены сделать все запланированные работы. На этот период будет организован подвоз питьевой воды для тех, кто не успел ею запастись.

Итак, в Октябрьском районе отключение коснется следующих адресов:

- Советская, 35, 41б, 41в;

- Пушкина, 11, 22а;

- Сопочная, 36;

- Куйбышева, 13;

- Л. Кецховели, 17а, 20, 22а;

- Ленина, 216, 221а;

- частный сектор +ВРК: Ленина, 183-215, Советская, 1-32, К. Либкнехта, 1-17, Парадовского, 1-32, Гоголя, 1-45, К. Маркса, Пушкина, Бограда, Марата, Историческая, Красной Армии.

В Советском районе:

- Светлогорская, 7, 9, 11, 11А, 2л, 2и;

- Шумяцкого, 8, 8а, 10, 11, 12;

- 9 Мая, 4г, 4Д, 6/1, 6, 8, 10, 10д.