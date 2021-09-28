Руководителем ФСБ по Красноярскому краю стал генерал-майор Андрей Патраков

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В Красноярском крае сменился руководитель Главного Управления ФСБ. Вместо генерал-лейтенанта Андрея Виговского, покинувшего должность в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, указом президента от 21 сентября 2021 года назначен генерал-майор Андрей Патраков.

Патраков служит в органах с 1994 года, успел поработать заместителем начальника ФСБ по Ростовской и Псковской областям, а последние 4 года занимал пост главы УФСБ по Иркутской области.

Андрей Виговский возглавлял УФСБ по Красноярскому краю с 2019 года, в общей сложности он отдал службе более 25 лет.