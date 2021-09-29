Уже более 330 фермеров Красноярского края и Хакасии продают свои товары через маркетплейс Своё Родное

Своё Родное – это огромный виртуальный супермаркет, созданный Россельхозбанком. Фермерское мясо, молоко, мёд, яйца и ещё сотни экологически чистых товаров здесь предлагают производители со всех уголков России. К проекту уже успели присоединиться 336 фермерских хозяйств Красноярского края и республики Хакасия.

Для того чтобы начать покупать, нужно просто перейти на сайт или скачать мобильное приложение «Своё Родное». Навигация максимально простая, а выбор товара очень велик. Например, местные фермеры продают через эту виртуальную площадку мясные деликатесы, рыбу, выпечку, консервы, мёд, травяные чаи и сборы, масла, натуральные крафтовые сыры и многое другое.

«Основное преимущество виртуальной платформы Своё Родное заключается в том, что вся продукция фермерская, и ее качество гарантируется. Фермеры, в свою очередь, открывают для себя дополнительную площадку для сбыта. При этом, чтобы начать продавать, не требуется особых усилий. Все расходы, размещение и рекламу Россельхозбанк берет на себя. Мы приглашаем региональных производителей к участию в этом проекте. А жителей Красноярского края и Хакасии призываем скачать приложение и заказать к столу натуральные, экологически чистые продукты», - отметила директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.

Выгоды для продавцов маркетплейса Своё Родное очевидны: реализовать свою продукцию можно без торговой наценки розничных сетей, получить маркетинговую и технологическую поддержку в продвижении в цифровой среде своего бренда и продукции. Покупатели, в свою очередь, могут оформить заказ и доставку, не выходя из дома. Или забрать свой заказ по пути с работы.

Если вы хотите убедиться в качестве фермерских товаров либо просто хотите провести незабываемые выходные на природе, то на помощь приходит проект Своё За городом.

Фермеры, которые принимают участие в этом проекте, с нетерпением ждут гостей, чтобы показать процесс производства, угостить своей продукцией, развлечь мастер-классами, познакомить с животными либо приютить на ферме на пару дней.

С каждым днем проект набирает все большую популярность. Огромное количество горожан уже окунулись в культуру и быт других регионов благодаря фермерам.