В Ачинске следком проводит проверку сообщения о предоставлении сиротам аварийного жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

25 сентября в соцсетях прошла информация, что в Ачинске сиротам предоставляют аварийные квартиры, в которых невозможно жить. Речь шла о доме в 1 квартале Южной Промзоны в Ачинске. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Сообщается, что подвал дома затоплен грунтовыми водами, а прилегающая территория – сточными. В итоге в квартирах появилась плесень и нарушены правила пожарной безопасности, а УК и вовсе домом не занимается.

- В публикации сообщается о том, что в одной из квартир дома проживает сирота, получившая квартиру по договору, заключенному с мэрией Ачинска, - добавляют в пресс-службе красноярского СК.

Сейчас чиновников мэрии проверяют на халатность.