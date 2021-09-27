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Общество27 сентября 2021 13:06

В Красноярске за неделю оштрафовали 55 нарушителей масочного режима

Проведено около 300 бесед с горожанами
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске за неделю оштрафовали 55 нарушителей масочного режима

В Красноярске за неделю оштрафовали 55 нарушителей масочного режима

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 20 по 26 сентября протоколы за нарушение масочного режима составили на 55 жителей города. Сотрудники мэрии, полиции и Росгвардии проверяли автобусные остановки и общепит. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего было проинспектировано 368 объектов: 82 остановки и 286 объектов торговли, в 90 из них выявлены нарушения. Во время рейдов с красноярцами провели около 300 бесед.

- Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч, - напомнили в пресс-службе мэрии Красноярска.