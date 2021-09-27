Главный бухгалтер детского дома в Канске украла более 600 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный бухгалтер Красноярского краевого дома ребенка №2 похитила более 600 тысяч рублей. Ее обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В ведомстве передают, что с января по октябрь 2016 года женщина изготовила и подписала подложные платежные поручения на выплату денег себе, где указывала ложную информацию о том, куда эти платежи направляются. А чтобы замести следы преступления, бухгалтер готовила документы об освоении денег, которые были подписаны руководителем учреждения, который о махинациях главбуха не знал.

- В результате противоправных действий обвиняемая похитила денежные средства учреждения на общую сумму свыше 600 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Канский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.