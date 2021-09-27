В Норильске поезд насмерть сбил 30-летнюю девушку Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу 25 сентября в Норильске Красноярского края поезд сбил насмерть 30-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Трагедия произошла между станциями Норильск и Талнах в районе жд-моста через реку Норильская. Заметив женщину на путях машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Девушка скончалась на месте.

- В настоящее время сотрудники транспортной полиции и следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.