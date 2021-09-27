В Красноярске на Енисейском тракте произошло массовое ДТП с шестью автомобилями. Фото: МВД по Красноярскому краю

Утром 27 сентября в Красноярске на 8 километре Енисейского тракта произошла массовая автомобильная авария. Столкнулись 6 машин. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, водитель «Mercedes» ехал в сторону улицы 9 мая, но въехал в автомобили, двигавшиеся впереди. В ДТП никто не пострадал, кроме автомобилей – между собой столкнулись 6 машин.

Сейчас движение на участке Енисейского тракта в сторону Солнечного и 9 мая ограничено – осуществляется по одной полосе.

- Вести транспортное средство нужно с такой скоростью, которая позволит водителю сориентироваться при возникновении опасности и принять меря для торможения, - напомнили красноярцам дорожные полицейские.