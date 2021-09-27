27 сентября на «Торгашинском» месторождении в Красноярске прозвучат взрывы Фото: Мария ЛЕНЦ

27 сентября с 12 до 16:00 часов в Красноярске будут проводиться взрывные работы на «Торгашинском» местрождении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

В ГО, ЧС и ПБ передают, что радиус опасной зоны – 550 метров. Перед взрывами красноярцев предупредят звуковыми сигналами:

Первый сигнал «предупредительный» – один продолжительный сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны; Второй сигнал «боевой» - два продолжительных сигнала сиреной – перед взрывом; Третий сигнал «отбой» - три коротких сигнала сиреной – после окончания проведения взрывных работ.