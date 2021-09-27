В Красноярске на Северном шоссе джип столкнулся с КАМАЗом. Фото: vk.com/kras_sunny

ДТП произошло 26 сентября в 11:20 часов на Северном шоссе в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярска. Грузовик КАМАЗ столкнулся с джипом, после чего оба автомобиля слетели в кювет.

В ГИБДД передают, что 50-летний водитель внедорожника не предоставил преимущество водителю фуры преимущество при перестроении влево и в итоге врезался в КАМАЗ.

Пользователи соцсетей отмечают, что на этом участке трассы аварии не редкость, так как водители часто «забывают», что там одностороннее движение.

Водитель грузовика травм не получил. Мужчина, находивший за рулем внедорожника, госпитализирован с травмами. Госавтоинспекторы проводят проверку.