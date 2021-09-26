В Красноярске задержали мужчину, осквернившего мемориал на Красрабе. Фото: Инстаграм/@len_raion_krsk

В Красноярске задержали мужчину, осквернившего мемориальный комплекс на проспекте Красноярский рабочий. Его обвиняют по статье «осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества», сообщили в следственном комитете региона.

- По версии следствия, в сентябре 2021 года 31-летний житель Ленинского района, находясь на проспекте имени газеты Красноярский рабочий, совершил действия вандализма на мемориальном комплексе, посвященном боевым и трудовым подвигам жителей Ленинского района города Красноярска в годы Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На допросе мужчина не стал долго отпираться. Он вскоре признался, что действительно преступил закон: перевернул мусорки и надел их на снаряды мемориального комплекса. О причинах такого поведения горожанина в ведомстве умалчивают.

Расследование продолжается. Мужчине грозит штраф до 3 миллионов рублей или исправительные работы.