В красноярском Татышев-парке явилась новая березовая роща Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В красноярском Татышев-парке явилась новая березовая роща. Шесть десятков молодых березок высадили сотрудники Управления Федеральной налоговой службы края. Сейчас в администрации парка ждут, что деревца окрепнут к весне, и через пару лет станут надежной защитой от палящего летнего солнца, сообщили в пресс-службе парка.

Также в парке рассказали, что наконец-то решена проблема с лужей на велодорожке в Западной части. Там установили ливневку, и теперь вода с Октябрьского моста во время дождя не будет омрачать поездки велосипедистов.

Всем отдыхающим в в парке напомнили, что согласно новым правилам ГИБДД, на острове Татышеве, Ярыгинской набережной, парках, скверах и центральной части города необходимо соблюдать скорость движения на электросамокатах. Она не должна превышать 20 километров в час. Кроме того, у всех самокатов должны быть светоотражатели, исправная тормозная система и ограничители скорости.