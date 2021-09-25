В Красноярске два старинных здания передадут Историческому кварталу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске два старинных дома передадут безвозмездно из муниципальной собственности в краевую. Точнее – они станут частью Исторического квартала, а этот проект в 2019 году также был переведен от города под управление края. Речь идет о домах на Ленина, 154 и Вейнбаума, 32. В обоих когда-то размещались квартиры, затем жильцов расселили, а здания ветшали без ухода. Несколько лет назад их признали объектами культурного наследия.

Дом на Ленина, 154 площадью 315,7 квадратных метров неоднократно горел из-за ночующих там бездомных. Вместе с домом планируется передать и земельный участок. Второе здание известно как дом мещанки Д.Ш. Глянцшигель, площадью 521 квадратных метров. Ему требуются комплексные научные исследования до начала реставрации.

По словам Павла Гутенкова, руководителя Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, за этими домами продолжится постоянный надзор. Повредить их – значит, попасть под крупный штраф или даже под уголовное дело.