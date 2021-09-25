В Красноярском крае закрыли 28 старых электрокотельных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в рамках модернизации систем отопления в городах и районных центрах в текущем году закрыли 28 старых неэффективных и дорогостоящих электрокотельных. Им на смену пришли современные блочно-модульные котельные, которые могут работать на двух видах топлива – угле и древесных пеллетах. На это из краевого бюджета было выделено более 92 миллионов рублей, сообщает правительство края.

- На новых блочно-модульных котельных топливо сжигается без выбросов, управление процессом полностью проводится через интернет – без присутствия человека. И ещё один плюс – возможность использовать уголь и биотопливо. Для региона с развитой лесозаготовкой это крайне актуально. Внедряя такие котельные, мы создаем дополнительный рынок сбыта отходов лесопереработки и лесопиления, - рассказал министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.

Всего в регионе действует 260 электрокотельных, 90 из них нужно заменить. В прошлом году взамен электрокольтельных построено 14 новых в 11 муниципальных образованиях края. Экономический эффект от замены составил 30 миллионов рублей в год.