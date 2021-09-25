В Красноярске отреставрировали памятник Андрею Поздееву. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске отреставрировали памятник художнику Андрею Поздееву. Установили бронзовую скульптуру на проспекте Мира в сентябре 2020 года. С тех пор улыбающийся человек с зонтиком стал местом притяжения, достопримечательностью города. Рядом с ним фотографируются на память. А на удачу натирают ему нос и ручку зонтика. Да так, что они блестят на солнце.

Горожане любят скульптуру. И очень переживали, когда в 2007 год вандалы повредили скульптуру – отломали зонтик и выбросили неподалеку. Пока его восстанавливали, в руках у Поздеева временно был настоящий.

На следующей неделе, 27 сентября, 95-летие художника. И к этой дате памятник обновили. Это дело поручили известному красноярскому скульптору Андрею Кияницину. Он устранил трещину на руке, которая, вероятно, осталась после того случая, когда ломали зонтик. А также удалил вандальные надписи. И заодно укрепил ручку зонтика, чтобы впредь ни у кого не хватило сил ее сломать.