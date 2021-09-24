Завершились публичные слушания для реконструкции красноярского здания КрасКон

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске 23 сентября завершились публичные слушания для реконструкции здания КрасКон. Как сообщают в администрации, основным рассматриваемым вопросом стало получение согласия на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Представитель РУСАЛа пояснил, что по их концепции, на месте должно появиться офисное здание с подземной парковкой, фитнес-залом, музеем и кафе на первом этаже. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Всего в плане 5-6 этажей, которые органично впишутся в облик города. Впереди проект ожидает гос.экспертиза. Итоги слушаний будут обнародованы 6 октября.

Напомним, что недостроенное здание на Карла Маркса, 22а — это цех кондитерской фабрики, размещенный без отступа от красных линий. Его строительство началось в 1992 году, когда современных требований к отступам не было. АО «Русский Алюминий Менеджмент» выступил с предложением реконструировать здание и разместить на месте недостроя многофункциональный деловой центр.