В Октябрьском районе Красноярска горячую воду и отопление включат к 10 утра

Фото: СГК

В Ветлужанке, Академгородке и Студгородке заканчиваются работы над переходом в другую схему горячего водоснабжения. Тепло и горячая вода начнет подаваться жителям Октябрьского района 24 сентября в 10:00 утра. Как сообщили в СГК, больше в текущем году длительных отключении водо и теплоснабжения не запланировано.

В компании отмечают, что работы не удалось завершить в срок. Чтобы успеть запустить новую схему к 10 утра 24 сентября, сварщики всю ночь работали в четыре руки, но ещё не закончили соединять трубы. Условия сложные: на улице — из-за погоды, в камере — из-за тесноты.

Сейчас ведется завершающий этап реконструкции трубопровода, которая длилась несколько месяцев. Во время перехода на новую схему, жильцы домов получали горячую воду по временной трубе. Сейчас подрядчики временные трубы отключают, и присоединяют новый участок теплосети, то есть выполняют переврезку на постоянную схему работы.