В Красноярске выдали лицензию частному зоопарку «Страна ЕНОТиЯ»

Фото: Россельхознадзор

В Красноярске еще один частный зоопарк получил разрешение работать официально. Как сообщают в Россельхознадзоре, лицензию получил парк фауны «Страна ЕНОТиЯ». Это означает, что теперь зоопарк может содержать и использовать животных в культурно-массовых зрелищах.

В ведомстве пояснили, что с 1 января 2022 года работа зоопарков, цирков, дельфинариумов, океанариумов и других организаций, связанных с содержанием и использованием животных, без лицензии допускаться не будет. Поэтому на протяжении 2021 Россельхознадзор года проводит работу по выдаче лицензий на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных.

Отметим, что территориальные управления Россельхознадзора во всех субъектах страны по заявкам организаций готовы в максимально сжатые сроки проводить проверки, направлять их результаты в центральный аппарат Службы для оперативного рассмотрения вопроса о выдаче лицензий.