Житель Красноярска попал под следствие за попытку зарезать бывшую девушку

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Житель Красноярска пытался убить свою бывшую девушку, нанеся множественные удары ножом в шею, за то, что она не захотела к нему вернуться и возобновить отношения. Как сообщили в Следственном Комитете, девушку удалось спасти только благодаря своевременной помощи медиков.

Все произошло 18 сентября в Красноярске. 22-летни й парень пришел в гости к своей бывшей девушке, и попытался уговорить её вернуться к нему и возобновить отношения. Но любимая не ответила взаимностью и прямо сообщила парню о том, что возвращаться к нему она не хочет. Завязался скандал, во время которого житель Красноярска схватил нож и напал на свою бывшую девушку. Он нанес её множественные удары в шею, но довести убийство до конца у него не получилось. Крики о помощи услышали подруги, сидящие в другой комнате.

Они вызвали пострадавшей скорую помощь, вовремя прибывшие медики успели оказать необходимую помощь и спасли девушку. Парня же задержали правоохранители, завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сейчас обвиняемый находится под стражей и ждет окончания расследования.