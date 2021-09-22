Полицейские из Красноярска потушили загоревшийся кофейный киоск на площади у БКЗ

Скриншот с видео МВД

Красноярские сотрудники ППС вовремя заметили и помогли потушить загоревшийся кофейный киоск, стоящий на площади у БКЗ. Как сообщают в МВД, два старших сержанта Артём Ковалёв и Карим Миндибеков принесли огнетушитель из пункта полиции и смогли потушить плавящиеся провода, не дав им разгореться.

ЧП произошло еще 20 сентября. Во время несения службы, двое полицейских увидели клубы дыма, выходящие из небольшого ларька с кофе и побежали туда. Оказалось, что задымление началось в щитке с электропроводкой. Тогда сержанты принесли огнетушитель и не дали плавящимся проводам разгореться, пока вызванные продавцом сотрудники МЧС были в пути.

Прибыв на место оказалось, что помощь пожарных уже не требуется – полицейские успешно справились сами. Пострадавших в ЧП не было.