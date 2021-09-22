Красноярский архипастырь совершил праздничный молебен на месте закладки будущего собора на Стрелке

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В Красноярске 21 сентября, в двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, был совершен праздничный молебен на месте закладки Богородице-Рождественского Собора. Как сообщают в красноярской епархии, молебен возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

По завершении богослужения, архипастырь обратился к присутствующим. Он сообщил, что 14 сентября по новому стилю календаря наступил новый церковный год. Церковь отмечает первый праздник с давних времён - это день Рождества Божией Матери. Практически ежедневно православные молятся Пресвятой Деве – благословляют детей, обращаются за помощью в борьбе с тем, что разрушает их жизнь, в болезня, горестях и радостях.

Напомним, что на Стрелке решение о строительстве храма было принято еще в 2016 году. Была выделена земля недалеко от БКЗ,но такая новость создала общественный резонанс. Нашлись как противники, так и сторонники.