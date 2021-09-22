В Красноярске нашли живыми двух пропавших школьниц из Ленинского района

Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух пропавших школьниц из Ленинского района Красноярска нашли живыми, девочки просто гуляли на улице. Об этом сообщают в пресс-службе МВД. Жизнью и здоровью школьниц ничего не угрожает, сейчас подростки вернулись домой.

ЧП произошло вечером 20 сентября. После школы две девочки 12 и 14 лет не вернулись домой. Родители прождали их до вечера, но те так и не появились. Отец одной из школьниц обратился в полицию с заявлением, указав, что из лицея два подростка вышли около 16:00. На поиски был отправлен личный состав отдела полиции №2, в специальные группы вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции. Приметы детей были переданы всем наружным нарядам.

Обнаружились потеряшки гуляющими на улице. Сейчас девочки переданы в руки родителей, а полиция выясняет, почему школьницы вовремя не вернулись домой. Отметим, что семьи ушедших из дома характеризуются положительно.