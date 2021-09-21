22 сентября в Красноярске автомобилистам подарят бесплатный проезд на электричке. Фото: КрасЖД

22 сентября в честь Всемирного дня отказа от автомобиля красноярским водителям подарят бесплатный проезд на городской электричке. Для бесплатного проезда на внутригородском маршруте автомобилистам необходимо предоставить права и СТС. Об этом сообщает пресс-служба КрасЖД.

КрасЖД и Краспригород проводят акцию для пропаганды отказа от личного авто в пользу более экологически чистого транспорта – электрички.

В пресс-службе КрасЖД отмечают, что по количеству авто Красноярск занимает лидирующие позиции в стране. По статистике, машина есть у каждого второго красноярца.

- В черте Красноярска маршруты охватывают шесть из семи районов города. Ежедневно по краевому центру курсирует от 18 до 20 электропоездов, - добавили в организации.