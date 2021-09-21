В Красноярском крае нашли двух заблудившихся грибников. Фото: МВД по Красноярскому краю

Грибники заблудились в окрестностях Зеленогорска. В полицию обратилась 75-летняя женщина. Она рассказала, что ее родственник ушел в лес и пропал. Позднее об исчезновении женщины сообщила еще одна жительница Зеленогорска, сообщают в МВД.

На поиски грибников выехали полицейские, однако из-за наступления темноты и труднопроходимости местности, начало поисков было отложено до утра. При этом грибники сами вышли на связь на следующий день. Женщина рассказала, что их машина заглохла. Людей обнаружили в нескольких километрах от предполагаемого местонахождения.

- Ночь они провели в машине, их жизни и здоровью ничего не угрожало. Общими усилиями автомобиль был эвакуирован из леса, граждане доставлены домой. Полицейские благодарят неравнодушных граждан за оперативное реагирование на сбор и оказание содействия в поисках, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.