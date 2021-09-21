В Красноярске состоялся фестиваль «Граффити-джем». Фото: мэрия Красноярска

На территории озеро-парка «Октябрьский» в Красноярске прошел фестиваль уличного творчества «Граффити-джем». Для детей и взрослых был организован мастер-класс известного уличного художника Ильи Троева. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

На фестивале для гостей действовали интерактивные площадки и проводились различные конкурсы. Каждый мог принять участие в викторине, ответив на вопросы об истории района и уличном искусстве.

Фото: мэрия Красноярска

- Все пожелания участников — лучшее доказательство любви жителей к своему району, которые искренне хотят, чтобы он становился комфортнее, красочнее и интереснее. Такие фестивали дают жителям еще одну возможность проявить себя, - рассказала глава Октябрьского района Галина Богданова.