От Петербурга до Камчатки: в Красноярск на Сибирский исторический форум приехали более 600 ученых

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

- Международный Сибирский исторический форум пройдет в Красноярске в восьмой раз, в нем примут участие более 600 гостей. География Форума – от Санкт-Петербурга и Петрозаводска до Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Более сотни университетов из 70 городов России и зарубежных стран, сотрудники всех профильных институтов Академии наук, ведущих музеев страны. Форум превратился в самое крупное научное событие гуманитарного характера в России. Работа будет вестись на 22 дискуссионных площадках, спектр тем очень широкий, от древних культур Северной Азии до современности, - рассказал Сергей Комарицын, руководитель программной дирекции 8-го международного Сибирского исторического форума.

Борис Базаров, академик Российской академии наук, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН приехал на Сибирский исторический форум впервые и будет участвовать в дискуссии, посвященной российской дипломатии в Азии.

- Как известно, Китай в последние годы очень сильно перезагружает свои возможности. Он вышел на новые технологические уровни, часть из которых относится к 7-ому экономическому укладу, который пока еще очень трудно достижим для нашей страны. Это мощь должна проявиться на сибирском пространстве. И я считаю, что Красноярск — один из тех узлов, в котором будут образовываться дополнительные структуры. В том числе, новая инфраструктура, которая поможет нам взаимодействовать, — рассказал Борис Базаров.

За день до открытия форума в Красноярске проходит съезд краеведов Енисейской Сибири.

- На одной площадке собрались работники музеев, библиотекари, учителя, преподаватели вузов – все, кто занимается краеведением. В планах - создание Ассоциации краеведов, единого портала, выпуск альманаха - чтобы объединить всех, кто изучает край, его историю, историю своей семьи, - говорит Николай Дроздов, директор Сибирского института МИУ, доктор исторических наук.

Сибирский исторический форум будет проходит в Конгресс-холле СФУ, кроме дискуссионных площадок заработают различные локации. Например, на форуме представят экспозицию с основными историческими датами в истории становления региона – от Енисейской губернии к Енисейской Сибири: два века, одна история. Сюда вошли памятные даты образование губернии, золотая лихорадка, строительство железной дороги, время революций и современные исторические события.

Также начнет работу Почта России, которые организует доставку писем и открыток. С помощью Губернской почты можно будет отправить послание в любую точку мира.

Художница Мария Гасанова представит экспозицию, которая включает в себя три картины, на них будут изображено три важных периода в истории Енисейской губернии: времена золотой лихорадки, архитектура Красноярска, а именно здание современного педагогического университета на проспекте Мира и первый губернатор Александр Петрович Степанов.

Гости форума смогут побывать на обзорной экскурсии по Красноярску и увидеть такие знаковые для нашего города места как Успенский монастырь, Царь-рыба, Исторический квартал, памятник Резанову, Караульная гора.