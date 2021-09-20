В Красноярском крае в аварии с грузовиком погибли два человека. Фото: ГИБДД края

В Красноярском крае произошла страшная авария, в которой погибли два человека. И еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Произошло это днем 20 сентября на 945 км федеральной автодороги Р-255 (географически в Уярском районе). На месте трагедии долго работали специалисты, устанавливали возможные причины случившегося.

Предварительно картина происшествия такова. Автомобиль «Мицубиси Делика» двигался со стороны Красноярска. По неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Ман». От удара тяжелую фуру развернуло, легковой автомобиль оказался подмятым под переднюю часть грузовика.

Находившиеся с левой стороны два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителю и второму пассажиру повезло больше. Но за их жизни борются врачи. А вот водитель грузовика не пострадал, он и сообщил госавтоинспекторам версию случившегося.