В Красноярском крае за минувшие сутки от коронавируса погибли 23 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов 20 сентября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 112 495 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 350 случаев заболевания. Наибольшие показатели в краевом центре – 66, по 15 новых случаев в Ачинске, Минусинске и Канске, 14 – в Норильске.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 614 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 485 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 762. Проведено тестов на коронавирус всего 3 636 418 из них за последние сутки 4 524.

Несмотря на то, что уровень заболеваний медленно, но снижается (за пару месяцев – в среднем на сотню человек), но уровень смертности остается высоким. Так, за сутки 23 человека погибли от последствий, вызванных ковидом. А всего с начала пандемии – 5 609. Количество выздоровевших – 353 за сутки и 99 278 всего.

На 20 сентября привито 1 компонентом - 867 236, завершили вакцинацию – 809 315 человек.