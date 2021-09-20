С улиц Красноярска начнут увозить пальмы и туи Фото: Мария ЛЕНЦ

С улиц Красноярска уже на этой неделе начнут убирать экзотические деревья – пальмы и туи. Ориентировочно большой переезд стартует со среды 22 сентября. Оставлять деревья дольше уже нельзя, погода не позволяет. По ночам синоптики прогнозирует нулевую температуру, губительную для них. Деревья и так простояли почти 4 месяца, сейчас им нужно тепло, покой и уход, чтобы восстановиться. В этом году на городских улицах стояли 56 туй и 141 пальма.

Место для зимовки – теплицы Управления зеленого строительства. Кстати, теплицы приготовили невысокие, чтобы зимой ограничить рост деревьев в высоту. Им для этого достаточно летних месяцев. За 20 лет, которые пальмы и туи украшают улицы Красноярска, они сильно выросли. Были полтора метра, а нынче некоторые достигают четырех метров в высоту. От этого их перевозка – процесс непростой. Антивандальные кадки с деревьями грузят с помощью автопогрузчиков со специальными насадками, затем осторожно перемещают.