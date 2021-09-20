В Красноярском крае уехавшая в больницу пожилая женщина 4 дня провела в лесу

Целых 4 дня заставила волноваться за себя 74-летняя жительница города Енисейска. Подробностей пока не сообщаются, но известно, что женщина рано утром 15 сентября поехала в больницу из Енисейска в Лесосибирск. И не доехала. Родные в тревоге стали звонить, куда только можно – первым делом, конечно, в полицию. Подняли волонтеров. Переживали: бабушке нужна медицинская помощь, как бы не случилось с ней непоправимое.

И вот накануне стало известно, что женщина нашлась. Об этом родные сообщили в соцсетях, в паблике «ЧП Лесосибирск». Правда, непонятно, что она делала в лесу, где ее обнаружили добровольцы. Вот что написала ее дочь: «Моя мама, которая пропала 15.09.2021 года, сегодня нашлась. Сейчас ей оказывается медицинская помощь. Хочу сказать огромное спасибо людям, которые принимали непосредственное участие в её поисках: Пахомовой Людмиле, Табаковой Ольге, Ковальковой Ирине, Лифантьевым Татьяне и Дмитрию, Колмаковым Татьяне и Павлу, Устину Андрею, Екатерине Мазитовой, Енговатых Анастасии, Сергееву Дмитрию, а также огромное спасибо поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» и всем, кто помогал в изготовлении и распространении листовок о пропаже человека: организациям и частным лицам, да и людям, которые просто предлагали помощь и распространили информацию. И отдельное спасибо тем людям из АО «Красэко», которые нашли мою маму и доставили её в больницу. Спасибо всем огромное!»