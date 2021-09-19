В Красноярске закончили ремонт проезда к смотровой на Николаевской сопке

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В Красноярске рабочие завершили ремонтировать проезд, помогающий добраться до смотровой площадки на Николаевской сопки. Как сообщили в пресс-службе Управления дорог и благоустройства, теперь там есть новое асфальтовое покрытие, обеспечена безопасность и доступность пешеходов, а в ближайшее время появится дорожная разметка.

Ремонт проезда начали в середине июля – дорогу на смотровую закрыли 13 числа. Закончить ремонт было обещано к 30 августа, но из-за дождей и автомобилистов работа немного подзатянулась и срок сдачи передвинулся почти на 3 недели.

Во время ремонта площадка была доступна для посетителей, но только добраться туда можно было пешком. Сейчас, помимо проезда, своим ногами до смотровой на Николаевской сопки можно дойти со стороны «Гремячей гривы», Второй сопки и стрельбища «Динамо».