На предстоящей рабочей неделе в Красноярске может пойти мокрый снег

Первый снег ожидается ближе к концу недели Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск пришла холодная погода – полностью соответствующая обычной осенней погоде. На предстоящую рабочую неделю синоптики прогнозируют заморозки и первый мокрый снег. Как сообщают в GISMETEO, самым теплым днем будет понедельник – днем температура воздуха прогреется до +13. А вот самыми холодными станут среда и пятница – погода «побалует» до +8 градусов.

Всю рабочую неделю будет идти дождь, ночами начнутся заморозки и, вероятно, выпадет первый снег. Также ожидается довольно пронизывающий ветер от 2 до 15 метров в секунду. Ну а ночью температура понизится от +4 до 0. Поэтому стоит одеваться теплее, вполне можно доставать шапку и теплую обувь.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что в такую погоду водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными и помнить, что из-за мокрого асфальта резко затормозить становится гораздо сложнее. Поэтому пешеходам советуют тщательно смотреть по сторонам, а автолюбителям – притормаживать перед «зебрами» и в районе школ, ведь там по утрам и в обед большое количество юных любителей перебегать дорогу в неположенном месте.