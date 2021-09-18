Международные эксперты не выявили нарушений на выборах в Красноярске. Фото: krskstate.ru

Международные эксперты посетили более 10 избирательных участков и не выявили нарушений на выборах в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

18 сентября международные эксперты из Латвии, Литвы, Боснии и Герцеговины посетили более десяти избирательных участков в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах Красноярска. Особое внимание эксперты уделяли общению наблюдателями.

Члены международной комиссии рассказали, что никаких нарушений на выборах не выявили, и отметили высокий уровень организации голосования:

- Все председатели участков – ответственные люди, исполняют свои обязанности безупречно. Если сравнивать с Литвой, то у нас от партий наблюдателей бывает всегда меньше. Здесь же очень активные люди, я разговаривал с наблюдателями от разных партий, все отвечали, что нарушений нет, - сказал эксперт из Литвы Эдикас Ягелавичус.

Его коллега из Латвии Евгений Король рассказал, что ни один из наблюдателей не жаловался на нарушения в ходе голосования:

- Мы посетили уже более 10 участков за два дня и не выявили никаких нарушений. Нас тепло встречают, а руководители участков рассказывают, как происходит голосование, какие выдаются бюллетени людям на руки. На каждом участке мы общались с наблюдателями, ведь именно они – глаза, уши, совесть и душа избирателя, они не ангажированы. На данный момент никто из них ни на что не жаловался. Наблюдатели подтвердили, что выборы проходят согласно всем правилам.

Напомним, что международные эксперты приехали в Красноярский край в ответ на приглашение Общественной палаты РФ ознакомиться ходом голосования на выборах на примере одного из регионов.