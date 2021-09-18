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Общество18 сентября 2021 12:04

В Красноярске состоится мотопробег в память о погибших байкерах

18 сентября – День памяти погибших мотоциклистов
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске состоится мотопробег в память о погибших байкерах

В Красноярске состоится мотопробег в память о погибших байкерах

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 сентября в Красноярске состоится мотопробег в память о погибших байкерах. 18 сентября – День памяти погибших мотоциклистов. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской ГИБДД.

Сбор участников начнется в 19:00 часов перед ТРК «Комсомолл». Старт запланирован на 20:00 часов. Мотоциклиты в сопровождении мотовзвода ДПС проедут по Каратанова, затем колонна будет двигаться через Ленина до Горького.

- По традиции, завершится мероприятие в Храме Святого Иоанна Предтечи на ул. Горького, 27, - передают в ГИБДД.