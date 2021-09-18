В Красноярске состоится мотопробег в память о погибших байкерах Фото: Мария ЛЕНЦ

18 сентября в Красноярске состоится мотопробег в память о погибших байкерах. 18 сентября – День памяти погибших мотоциклистов. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской ГИБДД.

Сбор участников начнется в 19:00 часов перед ТРК «Комсомолл». Старт запланирован на 20:00 часов. Мотоциклиты в сопровождении мотовзвода ДПС проедут по Каратанова, затем колонна будет двигаться через Ленина до Горького.

- По традиции, завершится мероприятие в Храме Святого Иоанна Предтечи на ул. Горького, 27, - передают в ГИБДД.