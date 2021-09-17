Красноярцам предлагают привиться от гриппа во внебольничных пунктах вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

Приближается сезон гриппа, чтобы пройти его без проблем, красноярцам предлагают привиться. Причем сделать это можно не только в поликлинике, как было всегда. Но и во внебольничных пунктах вакцинации. Таких в Красноярске 12 Вакцины от гриппа уже начали поступать туда. Однако медики не советуют совмещать прививки от коронавируса и гриппа.

К началу сентября в край поступили 159 930 вакцины «Ультрикс Квадри» (гриппозная четырехвалентная) против гриппа для детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых из групп риска. И 448 560 доз гриппозной инактивированной вакцины «Совигриппа» для взрослых. Вакцина есть в больничных прививочных кабинетах и во внебольничных пунктах.

Как пояснили в пресс-службе краевого минздрава, бесплатная прививка от гриппа положена детям от 6 месяцев до 18 лет. Также привиться бесплатно могут работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, социальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет; пациенты из группы риска и имеющие хронические заболевания.

Список адресов внебольничных пунктов вакцинации в Красноярске. Они находятся

- торговые центры «Планета» (улица 9 мая), «Изумрудный город» (Свободный), «Атмосфера дома» (Вавилова), «Зеленый» (Мужества, 10), «Красноярье» (Красраб), «Мега» (Красраб), «На Свободном» (Свободный), «Квант» (Красной армии);

- гипермаркеты «Леруа Мерлен» (на 9 мая и Калинина);

- парк флоры и фауны «Роев Ручей»;

- на железнодорожном вокзале.