В Красноярске на грядущих выходных резко потеплеет до +21 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики обещают красноярцам теплые, но дождливые выходные. Короткое «бабье лето» – на два дня.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу 18 сентября в Красноярске дневная температура составит около +20 градусов. Будет облачно и пасмурно, но без осадков. Поднимется сильный ветер – до 4 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +6 градусов, осадков не ожидается. Атмосферное давление – 731-734 мм рт.ст.

В воскресенье 19 сентября пойдет небольшой дождь, а температура немного опустится – до +17 градусов. Зато стихнет ветер – до 2 метров в секунду. Ночью похолодает до +6 градусов, пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление – 725-731 мм рт.ст.

По прогнозу GISMETEO, в субботу 18 сентября в Красноярске днем температура воздуха составит около +21 градуса. Ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Поднимется сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Ночь ожидается относительно теплой – до +9 градусов. Атмосферное давление – 739-743 мм рт.ст.

В воскресенье 19 сентября в Красноярске днем немного похолодает до +17 градусов. В остальном погода останется той же: небольшой дождь и переменная облачность. Немного стихнет ветер силой от 4 до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до +9 градусов. Атмосферное давление – 737-743 мм рт.ст.