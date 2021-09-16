В Минусинске из-за громкой песни в драке убили 20-летнего парня

В Минусинске из-за песни в драке убили 20-летнего парня Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске 15 сентября в драке убили 20-летнего парня, по сути - за то, что громко пел песню. Об этом рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, молодой человек гулял на улице Тимирязева вместе со своей девушкой, с ними – несколько приятелей. Компания слушала музыку на телефоне, парень подпевал. К ним подошел незнакомец и сразу стал предъявлять претензии. Начавшаяся ссора вскоре переросла в драку. Незнакомец несколько раз ударил молодого человека и сбежал. Когда вызванная очевидцами «скорая» приехала на место, тот лежал на земле, помочь ему ничем было нельзя. Точные причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.

Есть, конечно, вопросы, к друзьям погибшего, их ведь было несколько человек, почему они не разняли дерущихся, не предотвратили преступление. Но это будут выяснять следователи.

В СК завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время подозреваемого разыскивают. Опубликованы его приметы и предположительный портрет.