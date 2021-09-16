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Происшествия16 сентября 2021 9:10

На правобережье Красноярска автолюбительница на ВАЗе пострадала в ДТП с тремя машинами

К счастью, ей не потребовалась госпитализация
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

На правом берегу Красноярска произошло ДТП с тремя машинами. В аварии есть одна пострадавшая – водитель одного из авто. Как сообщили в ГИБДД, к счастью, женщина серьезно не пострадала, госпитализация ей не потребовалась.

Корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили в ГИБДД, что таксист на KIA RIO ехал по улице Гастелло со стороны Мичурина и начал поворачивать на Щербакова, когда на встречке ехал «ВАЗ-2114» и допустил столкновение с иномаркой. От удара KIA RIO врезалась в еще один «ВАЗ-2104», который двигался по улице Щербакова со стороны Щорса в сторону Павлова. В результате аварии травмы получила виновница аварии – водитель «ВАЗ-2114». Ей была оказана помощь.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, почему автолюбительница оказалась на встречке.