В Красноярске выступят будущие звезды фигурного катания, ведь олимпийские чемпионки Липницкая, Сотникова, Загитова тоже впервые показали себя на юниорских соревнованиях

На лед Красноярска выйдут будущие Олимпийские чемпионы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне соревнований генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подчеркнул, что среди участников красноярского этапа Гран При будут спортсмены, которые, возможно, смогут выступить на Олимпийских играх уже в 2026 году: «В нашей стране очень много примеров, когда фигуристы, заканчивая юниорские выступления, уже в ближайшем сезоне становились, в том числе, и олимпийскими чемпионами: это и Юлия Липницкая, и Аделина Сотникова, и Алина Загитова. Я хочу пожелать всем болельщикам насладиться искрометными выступлениями фигуристов и яркой церемонией открытия, на который выступит чемпионка мира, трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, один раз завоевавшая этот титул именно на красноярском льду».

Напомним, четвертый этап ISU Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров пройдет в Красноярске с 16 по 18 сентября. На льду «Кристалл арены» свои программы представят сильнейшие фигуристы-юниоры из 28 стран, которые уже через несколько лет смогут претендовать на звание лидеров мирового фигурного катания.

В соревнованиях примут участие 83 спортсмена: 41 фигурист одиночного катания (17 юношей и 24 девушки), 15 танцевальных дуэтов и 6 спортивных пар. В составе российской сборной выступят 28 спортсменов. Среди российских участников зрители увидят ребят, которые в феврале уже завоевывали медали на красноярском льду. Тогда на первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юниоров в женском одиночном катании победу одержала Софья Акатьева, а бронзовыми призерами стали одиночник Егор Рухин и танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Дарио Чиризано.

Расписание четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров опубликовано на сайте ensib.ru. Билеты в продаже на официальном сайте билетного оператора krs.kassir.ru.