Ученики красноярской школы №157 разрисовали подземный пешеходный переход на Авиаторов. Фото: мэрия Красноярска

Ученики школы №157 Красноярска приступили к оформлению пешеходного перехода в Приображенском, на улице Авиаторов. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Недавно в переходе сделали ремонт. Были обновлены стены, исправлено освещение, а школьники с учителями разрисовали подземный переход, превратив его в арт-пространство.

Работа пока не окончена, но, как сообщают в администрации, она посвящена самым интересным местам Красноярска.

- САТП подготовило стены к покраске, а УК «Смарт-Сити» поддержала расходными материалами. Дети же с радостью взялись за кисти и краски, - добавили в мэрии.