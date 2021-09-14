В Красноярске на улице Павлова завершается ремонт. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске, согласно графику, завершается ремонт на улице Павлова. Как рассказали в администрации города, здесь заменили бордюры, вместо старых обычных – новые вибропрессованные, они намного прочнее и прослужат дольше. Уложили два слоя асфальта. Эту часть работ завершили до начала учебного года, по понятным причинам. И в завершение осталось уложить тактильную плитку, запустить светофоры, докомплектовать остановки, нанести разметку на проезжую часть и оформить газоны. Уже 30 сентября подрядчик должен сдать объект.

Добавим, что улицу частично расширили. По правой стороне от Мичурина проезжая часть теперь состоит из 4-х полноценных полос движения. Вдоль дороги появилось новое светодиодное освещение. Все 15 пешеходов теперь оснащены светофорами. Финансирование ремонта улицы Павлова идет за счет федерального бюджета по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».