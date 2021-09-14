В Красноярском крае при пожаре погибла женщина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сухобузимском районе при пожаре погибла 38-летняя женщина. Трагедия произошла накануне, 13 сентября, в деревне Берег Таскино. Пожарная команда тушила горящий жилой дом. Когда с огнем удалось справиться, осмотрели помещение и нашли погибшую. По всем признакам она отравилась продуктами горения, на ней не было без признаков насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза эту версию полностью подтвердила.

Следком начал доследственную проверку. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, причиной пожара могло стать неосторожное курение, возможно, кто-то из домочадцев уснул с зажженной сигаретой. Но окончательное слово за экспертами.

Известно, что увидели огонь и позвонили на телефон экстренной службы жители деревни. О том, сколько человек жили в доме, не сообщается.