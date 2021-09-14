В Красноярске 18 сентября запустят канатную дорогу на Сопку Фото: ИВАНОВА Диана

Долгожданную канатно-кресельную дорогу на Сопку откроют в субботу 18 сентября. В предстоящие выходные в многофункциональном центре «Радуге» пройдет Международный день студенческого спорта. Так что запуск канатки – и полезное, и приятное.

Добавим, что кластер «Сопка» передали в ведение Сибирского федерального университета. В июне специалисты Ростехнадзора провели внеплановую проверку объекта и назначили экспертизу на предмет соответствия технической и промышленной безопасности. Она подтвердила, что канатную дорогу можно эксплуатировать ближайшие 18 лет.

Стоимость подъема не уточняется, но предварительно составляет 50 рублей. В рамках празднования Международного дня студенческого спорта в «Радуге» запланированы различные мероприятия и ожидается много гостей. Можно будет сдать норматив ГТО, пообщаться с олимпийцами или обсудить развитие студенческого спорта в Красноярске и в целом в стране.